Incendio all’alba in una ditta, a fuoco un cassonetto

I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate sono intervenuti intorno alle 4 di questa mattina, domenica 19 aprile, in un’azienda di Locate Varesino per spegnere l’incendio a un cassone. L’azienda che si trova in via Giuseppe Garibaldi effettua lavorazioni del vetro.

Per cause ancora in corso d’accertamento un contenitore per la raccolta differenziata, sito nel piazzale della ditta, ha preso fuoco. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area.