La gioia dei bambini sa di fiori, mare e sole che entra in camera

Qualche settimana fa la scrittrice Elisa Castiglioni ha proposto una pratica di scrittura sulle emozioni che le libraie di Potere ai bambini hanno trasformato in un contest di scrittura, chiedendo ai giovanissimi lettori di esprimersi a parole: “Di che colore è la tua noia? La paura a che ricordi ti riporta? E la gioia, che profumo ha la gioia?”.



La partecipazione è andata oltre le aspettative e gli elaborati sono arrivati nella città giardino da tutta Italia per un totale di 26 scuole iscritte 40 classi coinvolte 280 elaborati ricevuti.

“Abbiamo letto tutti gli scritti con molta attenzione e ora, con grande emozione, siamo pronte ad annunciarvi il risultato del contest” scrivono le libraie ringraziando tutti i partecipanti, assieme alla scrittrice “per aver riempito giornate non sempre facili”con il profumo della vostra gioia”.

Una gioia che per i bambini “profuma di gelsomino, di vaniglia, di mare, di caramelle gommose, fragole con la panna montata, di pizza, di girasoli, di tulipani, di bambino che ha giocato, di sole che entra in camera, di brezza di persone cui voglio bene, di gelato alla menta”, racconta la scrittrice riscrivendo su un foglio le emozioni raccontate nei testi inviati per il contest.

Il vincitore

“Ci auguriamo che, al di là del risultato, scrivere le vostre impressioni ed emozioni per il contest abbia rappresentato per tutti voi un motivo di riflessione e rielaborazione di questo particolare momento”, scrivono le libraie Paola e Chiara precisando che “scegliere non è stato semplice perché sono stati tanti gli elaborati meritevoli”.

Ma a colpire sia l’autrice che le libraie più di tutti è stato il racconto di Gioele Polastri classe III della scuola secondaria di primo grado “Anna Frank” di Varese.

Le libraie Chiara e Paola lo hanno scelto perché ha saputo esprimere il suo sentire in maniera empatica e diretta, arrivando dritto al cuore. Nelle sue semplici parole si legge una profonda consapevolezza e una visione precisa e reale della vita. Elisa Castiglioni lo ha scelto perché è un racconto semplice e fresco, di grande immediatezza, in cui si sente in maniera chiara e distinta la voce dell’autore.

Premi

Avremmo voluto organizzare una cerimonia di premiazione, ma non potremo riunirci ancora per un po’”.

Il 1° posto spetta alla Scuola secondaria di I grado “Anna Frank” di Varese che si aggiudica il premio composto da una fornitura in libri offerti dalla casa editrice Il castoro di Milano (valore € 50) e destinati alla biblioteca scolastica.

Inoltre, Potere ai bambini ha deciso di donare a tutte le scuole che hanno partecipato attraverso i propri alunni, un buono del valore di € 10 utilizzabile presso la libreria e spendibile in libri.

Tutte le scuole verranno contattate entro fine maggio 2020 per la consegna dei premi. Di seguito le motivazioni della scelta e un messaggio dell’autrice.

Il dono

In questi giorni di quarantena Elisa Castiglioni ha deciso di dare il proprio contributo scrivendo. Così è nato il racconto inedito “Giallo Primula”, un dono per tutti i ragazzi che in ogni dove scalpitano chiusi in casa.

Il racconto è scaricabile gratuitamente dal sito della casa editrice Il castoro: scarica qui.