La solidarietà spiegata dal notiziario dei bambini

Piena di valori fondamentali la sesta edizione del Tg fi Fortunello, il notiziario per bambini ideato dall’attrice e narratrice Marina De Juli e condotto dal suo pupazzo Fortunello, il gatto monello.

Questa volta il tema dell’emergenza coronavirus è affrontato da un punto di vista importante: quello del lavoro. “I bambini non lavorano!” protesta il conduttore. Vero. Ma le mamme e i papà sì, ma in questo momento non tutti possono farlo. Il che genera preoccupazione in tante famiglie.

Per aiutare Fortunello e i bambini, a capire l’importanza del lavoro e il grande potere che ciascuno ha di mostrarsi solidale, Marina racconta della Costituzione, del diritto al lavoro e dell’importanza di aiutarsi l’un l’altro e assieme a Fortunello crea un cestino con beni da mettere a disposizione di chi ne ha bisogno: cibo ma anche libri, giocattoli e croccantini…per gli amici a quattro zampe.

L’informazione con il Tg di Fortunello torna lunedì prossimo, mentre sabato pomeriggio il pupazzo racconterà una favola, sempre sui suoi canali social (YouTube e Fb), e sul gruppo Fb VareseNews Bambini.