La Svizzera allenta i controlli: “Apriremo in modo graduale”

La Svizzera annuncia nuovi allentamenti nelle misure di controllo e protezione contro l’epidemia da Covid-19.

I nuovi provvedimenti sono stati comunicati oggi dalle autorità federali nel corso di due conferenze stampa.

Ad aprire il primo appuntamento con la stampa è stata la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, che annunciando gli allentamenti ha detto «Abbiamo scelto una via di mezzo, apriremo in modo graduale e ogni riapertura sarà collegata ad un preciso piano di protezione, perché la crisi non è passata ma dovremo convivere con il virus e le sue conseguenze, anche economiche. L’obiettivo è proteggere la popolazione ma nello stesso tempo tenere conto delle esigenze economiche del Paese».

E’ stata confermata la riapertura dall’11 maggio di ristoranti, bar, negozi, mercati e scuole dell’obbligo, a cui si aggiungono biblioteche e musei. Per quanto riguarda le scuole dell’obbligo questa è l’indicazione federale, ma a decidere saranno i cantoni.

Restano invece sospesi manifestazioni ed eventi. Di sicuro fino alla fine di agosto non si potranno tenere eventi con più di mille persone, mentre per eventi che attirino meno di 1.000 persone verrà presa una decisione entro fine maggio.

Per quanto riguarda lo sport professionistico dall’11 maggio le squadre potranno tornare ad allenarsi, una decisione che non riguarda però lo sport cosiddetto “popolare”. Una decisione che va di pari passo alla ripresa delle competizioni che potranno svolgersi a partire dall’8 giugno, ma senza pubblico. Una decisione che dovrà però essere confermata alla fine di maggio in base all’evoluzione del contagio.

Infine per quanto riguarda la decisione più attesa in Italia, la riapertura delle dogane minori, è stato detto che potrebbero essere riaperte dall’11 maggio, ma che la decisione verrà presa dall’Ufficio federale delle Dogane e dalle autorità cantonali.