LaMenta 21046, il webcam show di Malnate

Una chiacchierata con la campionessa paralimpica di nuoto Arianna Talamona, malnatese doc. Così è iniziata l’avventura di LaMenta 21046, il webcam show creato da un gruppo di ragazzi di Malnate, che ha esordito nella serata di mercoledì 29 aprile e che sarà un appuntamento settimanale per le prossime settimane.

Luigi Carnevale, autore e conduttore del programma, svela come è nato il progetto: «L’idea è venuta a me nei primi giorni di quarantena. Volevo fare qualcosa per i malnatesi che fosse distante dai continui discorsi di Covid e politica. Mi è sembrato un ottimo momento per creare qualcosa a favore della comunità. Ho pensato subito al “talk show”, andando a scegliere i personaggi più conosciuti della città. Ho poi coinvolto altri cinque ragazzi, ognuno con compiti precisi, per arrivare al prodotto finale. L’intervista ad Arianna Talamona è stato il nostro primo passo. Il nome “LaMenta 21046” è nato cercando un titolo che non si allontanasse dalla città; sono semplicemente l’anagramma e il cap di Malnate».

Luigi presenta la squadra: «Siamo 6 ragazzi di Malnate, dai 17 ai 26 anni. I due ragazzi più giovani: Sofia Minoliti e Tommaso Ghielmi, 17 anni, si occupano del videomaking e hanno fatto il montaggio e la sigla; sono studenti dell’artistico. Anna Ghielmi, 23 anni, è la grafica che ha fatto il logo e pensato a tutta la parte “estetica”, anche sui social. Francesca Pettenuzzo è la conduttrice e ha dato una mano per scrivere la sceneggiatura. Gianluca Manero, 26 anni, lo definiamo “problem solver”: è lui che fa la parte di background. Io, Luigi Carnevale, 26 anni, ho scritto il programma, preso contatto con gli ospiti e sono anche conduttore».

ARIANNA TALAMONA UN INIZIO ARIANNA TALAMONA, campionessa del mondo nel nuoto paralimpico primo ospite a La Menta 2104Musica presa da https://www.bensound.com/ Pubblicato da La Menta 21046 su Mercoledì 29 aprile 2020

Entrando più nel particolare del progetto, Luigi spiega: «Nei prossimi giorni snoccioleremo i nomi dei personaggi che verranno intervistati. Non sono dirette, ma interviste montate che durano circa 20 minuti. Il prossimo episodio, in calendario per settimana prossima, vedrà protagonista uno chef molto conosciuto. Seguiranno poi tanti altri personaggi, ovviamente di Malnate, che fanno parte del mondo dello spettacolo, ma anche ragazzi “normalissimi”. Abbiamo in carniere sei puntate, ma se la cosa dovesse prendere piede siamo pronti a continuare».

La prima intervista è uscita sul canale Facebook di LaMenta 21046. Il gruppo sta però lavorando per ampliare i canali di comunicazione, passando anche per Instagram, dove è già presente il profilo del progetto, e altri social.

L’appuntamento sarà a cadenza settimanale: ogni mercoledì sera sulla pagina Facebook. Non resta quindi che aspettare la prossima puntata, per una serata tutta malnatese.

Per seguire LaMenta 21046: Facebook e Instagram