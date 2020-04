MalnateInTasca, nasce l’app per sostenere i commercianti della città

L’amministrazione di Malnate si prepara alla fase 2 sostenendo i commercianti attraverso una piattaforma online che vuole traghettare i negozi della città verso la riapertura.

Questo periodo di reclusione forzata ha infatti portato molti consumatori a sperimentare nuovi modi di acquistare, spesso approcciandosi per la prima volta all’acquisto online.

La riapertura graduale e le stringenti norme di distanza sociale che permarranno ancora per molti mesi, favoriranno ancora per molto tempo un tipo di acquisto “a distanza” o comunque programmato, per evitare code e assembramenti.

Ecco perchè l’Amministrazione sta collaborando alla proposta di Simone Poggi, business developer ed esperto di digital transformation, che ha studiato l’applicazione MalnateInTasca insieme a Fabio Diotallevi e-commerce specialist con il supporto tecnico di mylocalapp.it, la realtà che si sta occupando di costruire l’applicazione.

«Oltre ad essere utile in questo periodo di acquisti “a distanza”, MalnateInTasca è anche un primo passo verso l’idea di Smart City che come amministrazione vorrei avviare per Malnate, vorrei una tecnologia che aiuti i cittadini a reperire informazioni e servizi, in questo caso anche prodotti, supportando i commercianti locali, tessuto prezioso per la nostra città – spiega il sindaco Irene Bellifemine – Abbiamo coinvolto il neo Comitato Commercianti Malnate Job nella persona di Luca Mambretti, che è anche presidente del CNA, che ha accolto con molto entusiasmo questa iniziativa. Il nostro obiettivo comune é quello di trovare modi utili ed efficaci per rilanciare il mercato per i piccoli commercianti di Malnate, “fare rete” insieme per trasformare le attuali difficoltà in nuove opportunità. Invitiamo tutti loro a partecipare alla riunione virtuale di giovedì 30 aprile dove spiegheremo funzioni e utilità dell’app MalnateInTasca».