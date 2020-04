I commercianti malnatesi pensano a una web-app

Lo sportello Unico Attività Produttive del Comune di Malnate invita tutti gli esercenti attivi sul territorio comunale a partecipare ad una riunione finalizzata alla presentazione di una web-app dedicata ai commercianti malnatesi.

La riunione si terrà giovedì 30 aprile alle 20.30 attraverso il sistema di videoconferenza Zoom.

Chi fosse interessato a partecipare è pregato di inviare la propria partecipazione per mezzo mail alla casella commercio@comune.malnate.va.it entro e non oltre mercoledì 29 aprile, in modo da poter inviarvi le indicazioni e i riferimenti tecnici per accedere.

«Invito a iscriversi all’iniziativa pensata insieme all’amministrazione Comunale – ha commentato il presidente di Cna Varese e commerciante malnatese Luca Mambretti -, potrebbe sicuramente essere un ottimo strumento per la ripartenza e non solo. Dopo questa esperienza tremenda del Covid dobbiamo renderci conto che nulla sarà più come prima e nel futuro saranno sicuramente strumenti come questa App che ci daranno la possibilità di raggiungere i nostri clienti e interagire con loro anche a distanza».