In manette la banda “dell’ariete”: con l’auto contro la vetrina di Gucci

Sono stati individuati dai carabinieri del reparto operativo di Varese i presunti autori della spaccata al negozio Gucci in centro a Varese. Il furto, compiuto con l’utilizzo, come ariete, di un’auto rubata lanciata contro la vetrina, era avvenuto nel novembre scorso. La misura cautelare è stata emessa nei confronti di un 43enne di origini bosniache e di un 37enne di nazionalità serba ritenuti i principali responsabili del furto di capi firmati per un valore di 100.000 euro.

La misura cautelare è stata notificata in carcere: i due sono attualmente agli arresti per aver rubato profumi per un valore di 90.000 euro da una profumeria di Vimodrone. La merce era stata trovata stoccata in un garage.

Grazie alle immagini del circuito interno di sorveglianza del negozio Gucci, in cui si vedevano 4 persone che dopo aver sfondato la vetrina avevano razziato gli abiti, le indagini hanno potuto appurare le modalità operative del gruppo, una sorta di firma criminosa riconducibile ad altri colpi compiuti nel Nord Italia.

La banda si era specializzata nel furto di particolari autovetture, monovolume da utilizzare come ariete e auto sportive per la fuga. Una volta effettuato il colpo, abbandonavano la vettura, ripulita e disinfettata per eliminare qualsiasi traccia. La merce veniva venduta soprattutto all’estero.

Le indagini hanno ricostruito le mosse della banda che era formata dai due uomini agli arresti, che risiedevano stabilmente nel nostro paese, mentre i complici arrivavano da Belgrado a bordo di autobus di linea.

Gli inquirenti hanno anche individuato otto vetture rubate che avrebbero dovuto essere utilizzate per nuovi colpi nelle province di Bergamo, Milano e Monza. Ora le indagini sono concentrate a cercare eventuali colpi precedenti,. condotti con la stessa tecnica.