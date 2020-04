Mascherine e solidarietà, il sindaco ringrazia i cittadini

Una lettera per ringraziare cittadini e associazioni per l’aiuto e la solidarietà dimostrate in questo momento difficile.

A firmala è il Sindaco Danilo De Rocchi, insieme all’amministrazione comunale e scrive: “un sentito ringraziamento a tutte le Associazioni e le persone che hanno acquistato, confezionato e distribuito le mascherine. Un doveroso Grazie alla nostra concittadina Carla Pavan che ha cucito e confezionato oltre 350 mascherine. Grazie a Mariano Merotto che ha confezionato singolarmente anche le 300 mascherine fornite dalla Regione Lombardia. Grazie a tutti i volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo per la consegna delle mascherine, della spesa e dei farmaci a domicilio. Un apprezzamento che vorremmo arrivasse ad ogni singola persona che in questo momento difficile sta dimostrando fattivamente il significato della parola “solidarietà””.

Casalzuigno è uno dei paesi della provincia di Varese dove non si registrano contagi e il sindaco Danilo De Rocchi spiega che fin dall’inizio dell’emergenza si è attivata una grande rete di prevenzione e aiuto tra i cittadini. «Abbiamo distribuito 2300 mascherine su 1350 abitanti. Una prima distribuzione c’è stata circa dieci giorni fa: seicento mascherine ci sono stata regalate anche dalla farmacia di Cuvio. Nel fine settimana abbiamo invece distribuito le 300 mascherine arrivate da Regione Lombardia, oltre altre recuperate da noi o donate». Le mascherine sono state distribuite casa per casa dalla Protezione Civile e la situazione continua ad essere costantemente monitorata.