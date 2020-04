Il Molina al tempo del Covid: videomessaggio dalla RSA

Cosa sta succedendo ma anche come stanno reagendo e, con l’aiuto di tutti, come vengono mantenuti i servizi secondo le indicazioni nazionali e regionali.

È il presidente della Fondazione Molina Vanni Belli a presentarsi davanti alla telecamera per un video caricato su Youtube. Un messaggio per rispondere al clima di ansia e preoccupazione che si è formato attorno alla casa di riposo varesina, un’istituzione per la città.

Dalla portineria centralino, dove convergono le chiamate dei parenti preoccupati, all’organizzazione interna dei reparti con il distanziamento, le precauzioni, la formazione del personale, ma anche le scene di vita quotidiana nelle case, con le videochiamate a figli e nipoti o l’animazione attraverso Radio Molina con musica e racconti. E, infine, le misure più restrittive e contenitive delle corsie dove sono ricoverati i pazienti contagiati dal coronavirus. Una carrellata di immagini e dichiarazioni per rendere in modo trasparente la quotidianità della casa.

Il medico Elisabetta Mairani entra, poi ,nel dettaglio del protocollo di assistenza dei pazienti Covid, protocollo condiviso con lo specialista infettivologo dr Mantegani.

Un messaggio che abbina serietà, competenza ma anche serenità e fiducia per rendere merito a chi ogni giorno si impegna per i suoi ospiti senza nascondere la difficile sfida che tutti stanno affrontando in questa emergenza sanitaria.