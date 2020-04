Percorsi separati ancora più netti al pronto soccorso di Luino

Migliorare i percorsi di accesso in pronto soccorso. A garanzia di operatori e pazienti.

Ieri, il direttore generale dell’Asst Sette Laghi ha visitato il PS dell’ospedale di Luino per individuare modelli di separazione ancora più netti ed efficaci per i pazienti con sospetto Covid e gli altri.

Durate la visita, il direttore Gianni Bonelli si è confrontato anche con il consigliere del Gruppo “Lombardia Ideale – Fontana Presidente Giacomo Cosentino: « In uno dei tanti momenti di confronto con le autorità sanitarie locali abbiamo parlato anche dell’Ospedale di Luino e la direzione ospedaliera Asst dei Sette Laghi si è dimostrata, ancora una volta, molto attenta alle proprie strutture e veloce nel trovare soluzioni per migliorare la qualità del servizio ospedaliero verso i pazienti A Luino non ci sono particolari problemi ma si vuole, in ogni caso, fare un ulteriore passo avanti per garantire la sicurezza dei pazienti».