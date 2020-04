Principio d’incendio al centro commerciale di Cocquio Trevisago

L’allarme è scattato alle 7.30 in via Milano al centro commerciale di Cocquio-Trevisago. Per cause in fase di accertamento si è verificato un principio di incendio all’interno di un locale tecnico di un punto vendita.

I vigili del fuoco del distaccamento di Laveno sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada e hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si sono registrati danni alla struttura.