È scomparso Giovanni Colaiacovo, presidente della Colacem

È morto a 85 anni Giovanni Colaiacovo, presidente di Colacem Spa, uno dei maggiori gruppi italiani nel settore della produzione del cemento che è attivo anche in provincia di Varese attraverso lo stabilimento di Caravate, rilevato nel 1994 dalla allora Cementi Rusconi.

Il decesso è giunto dopo un malore che aveva colto pochi giorni fa l’imprenditore: Colaiacovo è stato trasportato e ricoverato all’ospedale Branca di Gubbio dove però le sue condizioni si sono aggravate con il passare del tempo, fino alla morte sopraggiunta ieri, mercoledì 29 aprile.

Colaiacovo fondò Colacem nei primi anni Settanta insieme ai fratelli Pasquale, Franco e Carlo, dando vita a un gruppo attivo oltre che in Italia anche in diversi paesi del mondo: Tunisia, Repubblica Dominicana, Albania, Haiti, Spagna e Giamaica. La holding di famiglia ha investito in diversi settori tra cui trasporti, turismo, editoria televisiva, brokeraggio assicurativo e sport, attraverso l’autodromo “Simoncelli” di Misano Adriatico. Molto legato alla comunità originaria, quella di Gubbio, Colaiacovo ha supportato numerose iniziative culturali, sociali e storiche nella città umbra.