Solidarietà e ricordo per il 25 Aprile di Laveno

Una donazione per le famiglie bisognose. È questa l’iniziativa della sezione Anpi di Laveno Mombello, insieme alla sezione del Partito Democratico e di Legambiente. Riceviamo e pubblichiamo la loro comunicazione.

A causa dell’emergenza sanitaria che da circa due mesi ha colpito anche il nostro Paese, per la prima volta dal 1945 quest’anno non avremo la possibilità di celebrare con le consuete manifestazioni pubbliche l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Laveno Mombello, per la cultura democratica e civile che da sempre la caratterizza anche in virtù del significativo passato operaio, è tradizionalmente una delle più importanti piazze del 25 Aprile in Provincia e punto di riferimento per diversi Comuni del circondario.

Oggi le nostre comunità sono colpite duramente dal coronavirus: il nostro pensiero va quindi ai numerosi deceduti, ai malati, alle loro famiglie e a tutti coloro che si prodigano per loro. Quanto stiamo vivendo oggi colpisce in modo più duro chi è già più debole, sotto ogni punto di vista. Solidarietà e Fratellanza richiedono anche vicinanza fisica. Ma in attesa di ritrovarci fianco a fianco possiamo, vogliamo e dobbiamo mettere in campo forme e modalità di prossimità che, nel rispetto del “distanziamento sociale” in questo momento necessario per evitare la diffusione del contagio, facciano sentire la voce, il cuore e la passione di chi ritiene la Festa della Liberazione una data fondamentale del calendario civile italiano.

Una data da celebrare non solo per il dovere della memoria, ricordando la riconquista della libertà dopo un regime totalitario e ingiusto che ha condotto il Paese nel baratro di una guerra sanguinosa, ma per adoperarci per una società migliore, percorrendo la strada tracciata dalla Costituzione italiana, frutto dei valori della Resistenza.

Per questo motivo, come organizzazioni e associazioni democratiche e antifasciste che si richiamano a quei valori, abbiamo scelto quest’anno di devolvere un comune contributo economico a favore della solidarietà alimentare prevista dall’ordinanza 658/2020 della Protezione Civile.

Quanto sta accadendo viene talvolta paragonato a una guerra per i danni economici e sociali in grado di generare, per i tanti morti che sta provocando. Ma ricordiamoci che dopo la guerra, e dopo la Resistenza, arrivò per il Paese il 25 Aprile, il giorno dell’avvio del riscatto e della rinascita.

ANPI – Sezione di Laveno Mombello

Partito Democratico – Circolo di Laveno Mombello

Legambiente – il Direttivo del Circolo Valcuvia e Valli del Luinese CGIL Varese