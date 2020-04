“StraInCasa”, la beneficenza si fa correndo in casa

533 partecipanti e un ricavato di quasi 11mila Euro. Si è svolta ieri la prima edizione della corsa “StraInCasa”. Particolarità? Ogni concorrente ha partecipato direttamente da casa sua.

L’idea è stata di Matteo Raimondi, appassionato podista che in quattro giorni è riuscito a organizzare questa manifestazione sportiva “casalinga” che oltre a divertire i partecipanti è servita a raccogliere una bella somma di denaro da devolvere in beneficenza.

Si poteva partecipare alla “gara” camminando o correndo in casa o in giardino, sul tapis rullant ma anche in bici sui rulli o in cyclette e l’obiettivo era personale, ognuno infatti poteva decidere il proprio traguardo. Unica regola: stare in casa.

Un’organizzazione praticamente perfetta, con tanto di pettorali spediti via mail a ogni iscritto e la possibilità di stamparsi la medaglia per premiarsi alla fine dell’attività.

È lo stesso Matteo Raimondi, il giorno dopo, a commentare il buon esito di questo esperimento riuscito: «Sono contento perché è servito a fare del bene. Hanno partecipato persone dalla Sicilia, Toscana o Trentino; contattando il mio gruppo di amici, con il passaparola, sono riuscito a raggiungere tutta Italia. Qualcuno mi ha chiesto il pettorale anche dopo la gara, così ho mandato ancora una decina di iscrizioni oggi. Da questa esperienza ho capito che le persone hanno voglia di dare una mano, basta solo dar loro una spinta per farlo».