Tamponi al personale della Valle Olona

Duecento kit per effettuare tamponi a personale e pazienti che vengono processati nei laboratori degli ospedali stessi. L’asst Valle Olona, come riferisce il sindacato Fials, ha avviato lo screening a tappeto dei suoi dipendenti secondo un calendario che dovrà essere stabilito singolarmente in base alle esigenze di reparto.

Dopo un primo stop alla campagna di indagine a causa delle difficoltà a reperire laboratori disposti a processare i test, l’azienda ha riorganizzato il procedimento per il monitoraggio del personale. L’indagine era stata sollecitata anche dai sindacati dopo i problemi creatisi all’ospedale Bellini di Somma