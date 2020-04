Teatro Foce, programma sospeso fino all’8 giugno

Lo spazio culturale “Foce” di Lugano (foto da Tripadvisor) resterà chiuso almeno fino al prossimo 8 giugno. Lo ha deciso la Divisione eventi e congressi, impegnata a rispettare le disposizioni emanate dalle autorità statali e cantonali, sospendendo così a stagione artistica di eventi in programma nelle diverse sale, annullando o rinviando gli spettacoli in programma.

La sospensione riguarda tutti gli eventi della rassegna teatrale “Home and Garden”, “Senza Confini” e “LuganoInScena”, della rassegna musicale “Raclette”, della stagione cinematografica “Club Cult”, degli appuntamenti di danza Alma Latina e la Milonga e di tutti gli altri eventi o festival organizzati da terzi nelle sale del “Foce”.

Per quanto riguarda i rimborsi, tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per uno o più spettacoli annullati potranno richiedere il riaccredito del denaro direttamente a biglietteria.ch. Per gli spettacoli e gli eventi rinviati, i biglietti mantengono la loro validità per la data sostitutiva, che verrà comunicata nelle prossime settimane.

L’agenda di Lugano Eventi e il sito del Foce sono comunque aggiornati con costanza per informare pubblico e addetti ai lavori sull’evoluzione dei palinsesti e sulle alternative online.