Violano l’isolamento per l’hashish, denuncia e multe

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Luino, ieri sera, nel corso dei consueti controlli sulla circolazione stradale, nei pressi della “Verbanetta” hanno notato un movimento sospetto di alcuni giovani che alle 10 di sera erano in giro a piedi. Il loro atteggiamento è stato dapprima osservato dai militari che hanno subito proceduto al loro controllo.

Si tratta di un 19enne di Luino che si trovava in compagnia di altri due coetanei residenti però in Valcuvia. Alla vista dei Carabinieri il giovane ha evidentemente tentato di sbarazzarsi di qualcosa dalle tasche, gettando a terra un involucro, ma che è stato subito recuperato. Si trattava di un contenitore di alluminio con tre dosi di hashish per un perso di 12 grammi che era destinato ad essere ceduto agli altri due ragazzi.

Per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e la segnalazione alla locale Prefettura quali assuntori per gli altri.

Tutti e tre, inoltre, sono stati contravvenzionati ai sensi della normativa vigente per le misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 con la sanzione di 280 € ciascuno.