Auto ribaltata nel quartiere gallaratese di Madonna in campagna

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 11 maggio intorno alle 14.30. Per causa in fase di accertamento un’automobile si è ribaltata lungo la carreggiata in via Aleardi Aleardo. A bordo un 45enne che non sembra aver riportato gravi conseguenze.

Sul posto gli operatori sanitari della Croce Rossa di Gallarate, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Gallarate.