“Brescia non molla mai”: l’iniziativa di BSportIng

“Brescia non molla mai”, questo è il motto dell’iniziativa della BSportING, associazione affiliata a Uisp, che ha deciso di diffondere un messaggio di speranza e ripresa nella propria città. Un messaggio diffuso e inoltrato dalle testate giornalistiche “Giornale di Brescia” e “BresciaOggi”, e che passa attraverso 115 volti della musica e dello sport, accompagnati da un brano musicale di sottofondo e da tante immagini di medici e infermieri.

Nel 2019, Viviana Pitozzi, redazione Uisp Brescia, parlò con Paolo Volpini, portiere del BSporting (la squadra di calcio dell’associazione), che in quell’occasione aveva raccontato di uno sport che va oltre le classiche barriere. Paolo è concentrato sulla sua passione per lo sport e la musica, cercando sempre di trasmettere qualcosa agli altri. Insieme alla sua squadra, è presente all’interno della casa circondariale di Verziano con il Progetto Carcere della Uisp di Brescia per riportare “la libertà dietro le sbarre”, e pratica con entusiasmo il campionato di calcio a 11 Uisp Over 35.

BSportING con l’esperienza del Progetto Carcere della Uisp di Brescia è riuscita a dare un attimo di gioia a persone meno fortunate, mettendole in contatto con l’ambiente esterno pur se per poco tempo. Anche questa volta non si è tirata indietro e ha voluto mettersi in gioco per aiutare la propria città. L’associazione sportiva bresciana si è unita per dare una mano a sensibilizzare i cittadini a sostegno di chi lavora per l’emergenza Covid come medici e infermieri. Da Andrea Pirlo a Luca Toni e da David Moss a Luca Vitali, l’associazione BSportING è riuscita a unire in un unico video molti volti bresciani, conosciuti e non, a sostegno di Brescia con un messaggio chiaro e diretto: “Brescia non molla mai”!

Il video ha raccolto mille visualizzazioni e non sembra fermarsi. L’obiettivo, come afferma Marco Bresciani, Presidente della BSportING, è quello di superare le barriere regionali e arrivare al cuore di tutti gli italiani. La clip ha una durata di 6 minuti ed è un invito a contribuire a una delle tante raccolte fondi avviate in città. Gli stessi calciatori della squadra degli ingegneri hanno già devoluto in beneficienza i fondi destinati alla partecipazione del campionato nazionale.

Le barriere sono fatte per essere distrutte e speriamo vivamente che questa clip realizzata dall’associazione sportiva BSportING riesca nel suo intento, quello di far breccia nel cuore degli italiani e dare una speranza di ripartenza alla città di Brescia.