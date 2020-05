Busto al Centro: “Rimaniamo a disposizione per il bene della città”

Dopo l’approvazione della manovra da 5 milioni di euro per sostenere famiglie e imprese a Busto Arsizio danneggiate dal coronavirus, Busto al Centro ribadisce la sua disponibilità nel contribuire ai prossimi provvedimenti per fronteggiare la crisi. Ecco il comunicato integrale.

BUSTO AL CENTRO esprime la sua soddisfazione per il risultato raggiunto dal nostro Consiglio Comunale nel dare avvio, con una deliberazione unitaria, a quello che a nostro avviso deve essere il primo passo di una serie coordinata di interventi per il sostegno dei nostri concittadini e per il rilancio delle attività economiche. (#INSIEME SI PUO’!) Premesso che l’attenzione alla persona continuerà ad essere primario obbiettivo, come nelle tradizioni della nostra città, ora riteniamo che una grande attenzione vada data al LAVORO sul quale si è sempre fondata la storia di Busto Arsizio.

Siamo molto soddisfatti che nell’ambito del Consiglio si siano formate le coscienze che hanno portato a quel” lavoro di squadra” che proponevamo alla Giunta da qualche settimana e che proprio nell’ambito del Consiglio stesso ha trovato, in maniera esemplare, una concreta espressione.

Di questo ringraziamo tutti le componenti in Consiglio ( soprattutto quelle parti di Maggioranza che si sono sempre opposte a qualsiasi proposta proveniente dalla Minoranza) per essersi staccate dagli stereotipi della politica-politicante, privilegiando gli interessi della città su quelli delle parti politiche.

Di ciò i nostri cittadini ci saranno grati anche perché avranno compreso quanto loro siano importanti nel momento della scelta dei loro rappresentanti e del fatto che i problemi che loro ci sottopongono vengono attentamente ascoltati.

BAC non può che dichiararsi soddisfatta del fatto che,unitamente ad altre importanti proposte degli altri Gruppi politici, nella deliberazione del Consiglio Comunale sono state ricomprese le sue indicazioni relativamente all’annullamento per 5 mesi di Tari-Tasi per tutte le attività economiche e la facilitazione per gli Esercizi Pubblici nell’utilizzare gratuitamente gli spazi pubblici; nel contempo, come dichiarato in Consiglio Comunale, continuerà a sostenere le sue proposte relative al settore edile locale (notoriamente trainante per l’intera economia cittadina) e per il settore sportivo , a sua volta determinante per il rilancio della socialità, soprattutto quella giovanile.

Abbiamo anche dichiarato che riteniamo questo solo un primo passo non risolutivo rispetto alle necessità e alle potenzialità della nostra città e abbiamo trovato, con piacere, una condivisione in questo senso di parte della Maggioranza che ha condiviso anche la necessità che gli interventi siano “Certi, concreti e subito”

Siamo consapevoli che per procedere su questa strada sarà necessario reperire le risorse economiche adeguate e che la cosa passerà inevitabilmente dalla Maggioranza nell’ambito della salvaguardia degli equilibri di bilancio; noi abbiamo solo chiesto il coraggio, se necessario, anche di uscire dagli schemi della normalità , per sfruttare in positivo questo momento, soprattutto per sostenere il rilancio delle attività economiche della città già in una certa sofferenza prima dello scoppio dell’epidemia.

BUSTO AL CENTRO rimane a disposizione nel continuare una collaborazione che, lasciando intatti i ruoli e posizionamenti nell’ambito del Consiglio Comunale, continui a ragionare nell’interesse della città,anche nel supporto ad eventuali operazioni di taglio o rinvio di spese non urgenti o necessarie, nell’ottica che i nostri cittadini possano riconoscersi in un Bilancio 2020 di chiaro significato ausiliario alle loro difficoltà in un momento del tutto emergenziale.