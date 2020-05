C’è Barbara Garzonio alla base della nuova Futura Giovani

Dopo i due importanti adii di Caterina Cialfi e Valentina Danielli, la Futura Volley Giovani mette il primo tassello della squadra che parteciperà al campionato di A2 nella stagione 2020-2021.

Si tratta di una conferma: il libero di Casorate Sempione di scuola Orago classe 1992 Barbara Garzonio, che si appresta ad affrontare con la casacca delle cocche la seconda stagione.

L’avventura di “Baba” nella Futura prosegue dunque per un altro anno dopo aver convinto lo staff biancorosso nella stagione d’esordio in A2. Con le prestazioni in seconda linea ha aiutato la squadra a raggiungere il pool promozione esaltando spesso i tifosi del San Luigi.

Il libero ha risposto ad alcune domande dell’ufficio stampa della Futura Volley Giovani:

Barbara, può riassumerci cosa ha vissuto nella passata stagione, la prima in A2 per lei e per la Futura?

«Il primo anno in A2 è iniziato per me con un grosso punto di domanda: d’altronde, chi aveva mai giocato in Serie A? Al di là del nostro inizio negativo, sentivo l’ansia di reggere la categoria e di poter stare a questo livello; siamo riuscite però a ribaltare tutto grazie al nostro impegno, e posso dire che la nostra prestazione in campionato è stata buona. Personalmente mi sento più “a livello” sia mentalmente che fisicamente: per questo devo anche ringraziare il lavoro dello staff, importantissimo lungo tutta la stagione».

Quali sono, invece, le sensazioni riguardo quest’avventura che continua?

«Non so quali strade stia prendendo il mercato della Futura, ma di sicuro quel che abbiamo costruito l’anno scorso dovrà essere il punto di partenza del prossimo anno: la consapevolezza acquisita partita dopo partita ci aiuterà ad evitare un altro inizio altalenante, spero che verrà costruita una buona squadra e soprattutto che verrà a crearsi un bel gruppo. La voglia e l’entusiasmo, come sempre, sono al massimo… Non vedo l’ora di iniziare, non ne posso più di stare ferma».

A tal proposito, come si è tenuta in forma in questo periodo?

«Abbiamo proseguito le sedute di allenamento in videoconferenza con il nostro preparatore Daniele e da qualche giorno ho ripreso a correre in maniera costante. Ma soprattutto, ed è questo l’impegno più grande, cerco di mangiare il meglio possibile… Si fa quel che si può, insomma».