Decreto rilancio e fiere online, due webinar di Camera di Commercio

Nuovi appuntamenti con i seminari interattivi online promossi da Camera di Commercio. Domani mattina, venerdì 22 maggio, dalle 10 alle 13 è in programma il webinar sul tema “Decreto Rilancio” e conversione in legge del “Decreto Cura Italia”.

Si analizzeranno le novità fiscali, i quesiti per le imprese e tutte le principali problematiche da affrontare in questo periodo, con un focus sulle risorse messe in campo dal Governo. In chiusura ci sarà un’ora di risposte ai quesiti dei partecipanti.

Lunedì 25 maggio, allo stesso orario, si svolgerà invece un seminario interattivo online su un altro argomento di grande rilievo in questo periodo di allerta sanitaria: “dalle Fiere “tradizionali” a quelle “virtuali” ai tempi del COVID19”. Tra gli obiettivi, quello di offrire un quadro sui cambiamenti che l’attuale pandemia sta creando nella promozione delle imprese a livello internazionale.

La partecipazione è gratuita con registrazione online sul sito della Camera di Commercio.