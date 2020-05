“Diamo la benemernza ai volontari di Somma che hanno affrontato l’emergenza Covid”

La benemerenza civica vada a tutti i componenti del Centro Operativo Comunale e ai volontari di Somma Lombardo che in varia forma «hanno prestato generosamente il loro prezioso aiuto alla cittadinanza tutta».

La proposta viene da Partito Democratico, Somma Civica, Sinistra per Somma e Somma al Centro: proposta già formalizzata, con una mozione che rende merito a chi si è prodigato nell’emergenza che «ha creato enormi difficoltà ai cittadini sommesi sia sul piano sociale che economico» e che in città è stata affrontata sì con impegno economico e diretto dell’amministrazione, ma soprattutto con «la disponibilità e la generosità di molte persone che si sono prodigate per alleviare e prevenire le difficoltà altrui».

Carabinieri in congedo, volontari di Protezione Civile, ma anche del soccorso. Proprio tra questi Somma Lombardo ha pianto anche una vittima, il volontario di Croce Rossa Antonino Romano, che aveva a lungo prestato la sua opera (c’era anche il giorno del “silenzio” suonato per le vittime davanti al municipio, il 31 marzo 2020)

La decisione sulle benemerenze civiche fa capo al sindaco. E il primo cittadino Stefano Bellaria rilancia subito: «Condivido appieno lo spirito e contenuto della mozione e sono convinto che altrettanto farà il consiglio comunale quando sarà presetata. Giusto rendere grazie pubblicamente a chi si è dato da fare, talvolta mettendo in gioco tutto se stesso».

La proposta di Partito Democratico, Somma Civica, Sinistra per Somma e Somma al Centro passerà appunto per un voto in consiglio comunale, in cui – sembra auspicare Bellaria – si potrebbe trovare un’intesa complessiva.