“Gallarate ciclabile si può”. Si guarda a settembre e alla riapertura delle scuole

«Un progetto dettagliato di percorsi da realizzare urgentemente entro settembre per la mobilità post COVID 19». È la proposta operativa che il Pd di Gallarate vuole avanzare. Obiettivo: pensare a come ripartire con la mobilità a settembre. Sarà in quella data infatti che riaprono le scuole, banco di prova importante per vedere come “reggerà” il sistema.

In generale molto si sta parlando dei trasporti pubblici verso Milano e dentro Milano, ma il tema esiste – eccome – anche in provincia. E Gallarate, al pari di Saronno o Busto, è anche un fortissimo polo attrattore di studenti, che giungono in auto, in pullman, in treno. Come viaggeranno da settembre? Quanti in più dovranno ricorrere all’auto, se non basteranno i posti sulle carrozze o sui bus?

Il Pd di Gallarate pone il tema partendo dall’appello di Gallarate Pedala, la locale associazione della Federazione Italiana Amici della Bicicletta. «L’appello di Fiab sottolinea come la sfida ecologica e la sfida al virus abbiano la stessa soluzione: un stile di vita più umano e sostenibile».

«Mentre la nostra proposta per una Gallarate ciclabile di due anni fa è ancora bloccata in commissione dalla attuale maggioranza, nei prossimi giorni, insieme a chi vorrà, proporremo un progetto dettagliato di percorsi da realizzare urgentemente entro settembre per la mobilità post COVID 19 Tutti coloro che intendono muoversi in maniera sostenibile, portando benefici a tutta la cittadinanza (anche a chi è costretto a muoversi in automobile), ha diritto di farlo in sicurezza e tranquillità».

Va detto che il Pd aveva già provato in due occasioni a cercare una convergenza per un piano ciclabile, ma con scarso successo. Ora però il tema è diventato di primo piano anche a livello nazionale, proprio per evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici o l’aumento esponenziale del traffico, delle code, dell’inquinamento.