La superstrada 336 di Malpensa resta chiusa

I lavori di ripristino, in seguito all’incidente occorso ieri pomeriggio, non hanno per il momento consentito la riapertura della Superstrada 336 che porta all’aeroporto di Malpensa.

Secondo una nota diramata dall’Anas, un tratto dell’arteria è chiusa in entrambe le direzioni all’altezza del Km 0,300, in territorio di Somma Lombardo, vicino al T2. Il traffico è deviato nel vicino sottopasso.

Sul posto sono presenti sia il personale dell’Anas sia gli uomini delle forze dell’ordine per gestire la viabilità in attesa della riapertura. Non è stato però comunicato un orario di massima per il termine dei lavori.

L’incidente avvenuto ieri – lunedì 11 maggio – è stato causato da un camion che ha colpito e sfondato il new jersey in cemento invadendo la corsia opposta. Ferito, ma non in pericolo di vita, il conducente del mezzo pesante. Ancora in corso di approfondimento l’esatta dinamica dell’incidente: la ricostruzione è affidata alla Polstrada di Magenta, ieri di turno sull’intero asse della Superstrada 336