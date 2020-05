La biblioteca di Samarate sulla via della riapertura

Anche la biblioteca di via Borsi di Samarate, al pari di altre della provincia, si sta preparando a riaccogliere le lettrici e i lettori dopo molti mesi.

«Stiamo provvedendo alla messa in sicurezza», spiega il sindaco Enrico Puricelli: per il prestito non sarà prevista la scelta a scaffale, ma « sarà possibile consultare il catalogo online sul sito»; per prenotare libri o dvd si dovrà chiamare in biblioteca oppure dall’Opac della provincia di Varese. La restituzione, infine, dovrà avvenire tramite il deposito del materiale in una scatola posta all’ingresso.

Per accedervi, l’ingresso è contingentato: verrà fatta entrare una persona alla volta, suonando il campanello; è sempre obbligatorio indossare la mascherina; bisogna sempre mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro dall’altra persona; all’ingresso sarà misurata la temperatura corporea.

Il servizio di prestito interbibliotecario è momentaneamente sospeso. I locali di consultazione e studio della Biblioteca, non saranno aperti al pubblico. L’orario di accesso sarà nella fascia dalle 10.00 alle 13.00 da lunedì a venerdì.