La Gran Fondo Tre Valli tornerà nel 2021

Bisognerà attendere il 2021 per tornare a pedalare sulle strade della Gran Fondo Tre Valli Varesine: la 5a edizione della gara amatoriale organizzata dalla “Binda” per fare da corollario alla classica per i professionisti non si terrà quest’anno ma è stata rimandata a quello venturo.

Una scelta difficile da prendere ma inevitabile alla luce delle problematiche relative all’epidemia di Covid-19 che ha portato anche a un profondo sconvolgimento (e restringimento) del calendario UCI e che ha causato anche l’unificazione in un’unica prova delle tre gare del Trittico Lombardo (e cioè Tre Valli, Bernocchi e Agostoni).

«La nostra Gran Fondo è una festa per tutti gli amanti della bicicletta: la parola stessa “festa” dà il senso di aggregazione, felicità e di gioia e non è questo il momento – è il parere del presidente della “Binda”, Renzo Oldani – In noi c’è una grande speranza nel cuore: quella di poter rivivere al più presto e al meglio i momenti divertenti della nostra Gran Fondo ritornando a gioire insieme alle migliaia di appassionati che vengono da tutto il mondo per sfidarsi sui nostri tracciati mondiali, tra i più sicuri a livello internazionale, e apprezzare le bellezze del nostro territorio, la Citta Giardino e la provincia dei Sette Laghi».

Per quanto riguarda i partecipanti che avevano già versato la quota per la prova di ottobre, gli organizzatori hanno deciso di confermare fin d’ora la loro iscrizione per il 2021.

Da parte della “macchina” che sta dietro all’allestimento di questo evento, arrivano intanto i ringraziamenti alle istituzioni che supportano la Gran Fondo (Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio e Sport Commission, Convention&Visitors Bureau e Federalberghi), ai main sponsor (Giant, Liv, rh+, Tigros), alle aziende sostenitrici (Ferrovie Nord, Eolo, GiGroup, Hupac, GuudCure, Elmec, Kratos) e a Ivan Basso che insieme ad altri campioni si è impegnato per fare crescere la gara.