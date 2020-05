Il lago che cresce minaccia il nido dei cigni, arriva la Protezione Civile

Quando avevano scelto quel pezzo di spiaggia per costruire la loro casa, questa coppia di cigni difficilmente avrebbe immaginato di trovarsi con le onde del lago a lambire il loro nido prima che le uova si schiudessero. Ma le forti piogge di questi ultimi giorni che hanno portato ad un repentino innalzamento del Verbano hanno portato l’acqua alla base di questo nido a Cerro di Laveno. (foto di Laveno Mombello e dintorni)

Così giovedì mattina alcuni residenti hanno suonato l’allarme, chiamando la Protezione Civile di Laveno Mombello. Nella zona, nei pressi di vicolo pescatori, sono così arrivati gli operatori che hanno creato un muro di contenimento utilizzando alcuni sacchetti di sabbia. Operazione per la quale si sono avvalsi di una barriera per non infastidire troppo la covata.

Ma questa storia non ha ancora un lieto fine. Se il lago dovesse continuare a salire -cosa che è abbastanza probabile vedendo le previsioni delle prossime ore- è facile che il nido venga raggiunto dalle acque del lago.

Si spera a questo punto, come è già avvenuto alcune volte in passato, che gli stessi cigni con pazienza spostino con l’uso del becco i rami del nido posizionandolo più in alto sulla riva lacustre mettendo cosi al sicuro la covata.