Il Museo della Collegiata riapre le porte ai visitatori giovedì 21 maggio

(foto di Franco Canziani) – Giovedì 21 maggio il Museo della Collegiata riapre le porte ai visitatori.

In questa prima fase, il Museo sarà aperto quattro giorni a settimana, da giovedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18: «Un atteggiamento prudente – spiegano i responsabili del Museo – nell’interesse della salute di tutti, ma con il desiderio di rendere nuovamente disponibile un’esperienza di bellezza».

«La Collegiata di Castiglione Olona, nota anche per essere inserita un contesto ameno e capace di donare distensione e serenità ai suoi visitatori, è pronta per accogliere chi desidera un’alternativa ai luoghi affollati dal turismo di massa – dice don Ambrogio Cortesi – È stato studiato un accurato piano di accoglienza, sulla base delle prescrizioni delle autorità e dei consigli di esperti. Sono state stabilite regole di contingentamento dei visitatori. La particolare tipologia del sito monumentale, suddiviso in diversi ambienti chiusi, ma collegati a cielo aperto attraverso un bel giardino, aiuta a garantire un percorso sicuro».

Per accedere alla biglietteria bisognerà attendere il proprio turno all’aperto, sull’ampio sagrato della Collegiata. Sono sospese le visite guidate per gruppi superiori alle 5 persone. Non occorre la prenotazione. Il Complesso Museale potrà ospitare contemporaneamente un massimo di 25 persone: 10 nella Collegiata, 5 al Museo, 5 nel Battistero e 5 nella sala dell’Annunciazione. In Battistero il tempo di permanenza non potrà superare 10 minuti.

Nel caso in cui uno degli ambienti raggiunga la capienza massima, i visitatori attenderanno nel giardino, presso il luogo nel quale desiderano entrare.

È obbligatorio indossare la mascherina e rispettare la distanza di un metro e mezzo dagli addetti del Museo e dagli altri visitatori. È vietato l’accesso a chi abbia una temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5 gradi.

Durante i due mesi e mezzo di chiusura il Museo è rimasto attivo su diversi fronti. Innanzitutto ha ideato la rubrica social #pensieripositivi, ottenendo un incremento esponenziale delle visualizzazioni e interazioni sempre più numerose: 60 citazioni d’autore insieme a parole d’incoraggiamento, speranza, bellezza, abbinate a un’opera d’arte del patrimonio del Complesso della Collegiata, ma anche dei Musei Civici, del borgo e delle chiese di Castiglione Olona, frazioni comprese. In programma la pubblicazione di questo inedito itinerario, tra affreschi, sculture, paesaggi verdeggianti, che rimanga quale segno tangibile del fatto che anche i tempi più difficili possono lasciare semi buoni.

È continuata l’attività di tutela, perché non si può mettere in pausa il dovere di preservare e conservare questo straordinario complesso museale e il patrimonio che custodisce.

«Insieme all’attività ordinaria, il Museo ha avviato il progetto Collegiata Terra Cielo, un articolato piano biennale (2020 – 2021), grazie al cofinanziamento di Fondazione Cariplo, che ha come obiettivo porre le basi per un’efficace strategia di manutenzione programmata dell’intero complesso, con particolare riguardo alla riduzione della vulnerabilità ai rischi ambientali. Settimana prossima entreremo in una fase significativa delle analisi diagnostiche, mentre continua la progettazione tecnica degli interventi urgenti per la tutela del patrimonio. Il primo video del progetto è online sul canale YouTube del Museo, ma presto seguiranno nuovi contributi».

Intanto sui ronchi della Collegiata la vite è fiorita, promessa di futura vendemmia, quasi simbolo del desiderio di rinascere.