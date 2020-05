Nell’Oasi della palude Brabbia aprono solo i sentieri

In Fase 2 i sentieri della riserva Oasi Palude Brabbia sono accessibili, ma con alcune restrizioni precisate dalla Lipu (Lega italiana protezione uccelli che si occupa della gestione dell’area) e rese note a tutti i visitatori per garantire la sicurezza di tutti ed evitare spiacevoli situazioni.

“I sentieri sono aperti e accessibili, ma come in tutti i luoghi della nostra regione vi è l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza“, ricordano i volontari dell’associazione sulla pagina Fb Oasi Palude Brabbia.

Il capanno di osservazione invece rimarrà chiuso così come il centro visite.

“In accordo con il sindaco di Inarzo non si potrà più parcheggiare lungo la via di accesso alla riserva– aggiungono – La protezione civile di Inarzo ci darà una mano nel controllo del rispetto delle regole di fruizione della riserva al fine di garantire la sicurezza di tutti”.

Inoltre si ricorda che, come sempre nell’oasi, i cani vanno tenuti al guinzaglio e non si può uscire dai sentieri.