Rocce, bosco e panorama: il sentiero mineralogico di Besano

Una bella escursione tra montagna e lago, porta alla scoperta del territorio del sito Unesco del Monte San Giorgio, con le sue rocce, i suoi panorami e la sua natura.

Il sentiero mineralogico di Besano parte dal piazzale Monte San Giorgio, dove si può lasciare la macchina in un ampio parcheggio gratuito.

Il sentiero, recentemente sistemato dal Comune di Besano, è ben segnalato e in un’ora scarsa di cammino, con un dislivello non troppo impegnativo, arriva fino alla località rio Ponticelli, luogo dove negli anni ’80 una campagna di scavo portò alla luce centinaia di fossili preziosi, con alcuni esemplari unici al mondo.

Qui i recenti lavori di sistemazione hanno permesso di creare il primo nucleo di un parco che permetterà di valorizzare dal punto di vista turistico questo luogo ricco di storia.

Un piccolo percorso circolare nel bosco permette di affacciarsi in diversi punti panoramici con panchine per godersi la vista del lago Ceresio.

Continuando a camminare, poco sopra, si arriva ad un altro punto interessante, recentemente sistemato dove si possono vedere le tracce delle miniere di scisti di Selvabella e delle Piodelle.

L’escursione potrebbe concludersi (o iniziare) con una visita al Museo dei Fossili di Besano, ospitato in un edificio d’epoca nel centro del paese. In questo momento il museo è chiuso per il riallestimento delle collezioni, ma dovrebbe riaprire entro l’estate.