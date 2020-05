Da Umberto Eco a Marco Belpoliti: Doppiozero regala 23 libri

Saggi di Nicola Lagioia, Marco Belpoliti. Monografie su Bob Dylan, Irene Nemirovsky, David Foster Wallace. La libreria di Doppiozero da oggi offre 23 titoli gratuiti sul proprio sito.

Fondata nel 2011, è un progetto editoriale non-profit composto da una rivista culturale online e una casa editrice, anche questa in formato digitale. Vi partecipano circa 900 tra scrittori, giornalisti e ricercatori. L’idea di base è «il lavoro culturale come costruzione di una comunità», come ha dichiarato il caporedattore Luigi Grazioli. Doppiozero, oltre alla propria rivista web che pubblica articoli quotidianamente, si occupa di progetti speciali che coinvolgono diverse realtà mediatiche. Nel 2012, ad esempio, sul proprio canale Twitter riscrisse le fiabe italiane raccolte da Italo Calvino: fu l’unico progetto italiano selezionato al Twitter Fiction Festival di New York.

80 libri scaricabili

Doppiozero ha anche una casa editrice interamente online. Un campo, quello dell’editoria digitale, che fatica ancora a prendere piede in Italia. Sia per via della crisi cronica del settore, sia per la resistenza del libro cartaceo, che i lettori continuano a preferire agli ebook. «Abbiamo avviato varie collane cercando di presentare testi innovativi per argomenti e struttura, ma il lavoro da fare è ancora tantissimo» ha detto Grazioli in un’intervista al blog sulromanzo.it.

Sul portale della libreria si trovano diversi saggi sulla letteratura, Roberto Bolaño di Federica Arnoldi, o Negli immediati dintorni, una guida letteraria tra la Lombardia e il Canton Ticino. Ma ci sono anche titoli sulle forme comunicative del web (Remix di Vito Campanelli), o la ricostruzione della storia di Apple attraverso l’evoluzione del design e del marketing (Apple cosmica di Michele Dantini).

Un’occasione per scoprire una bella realtà senza spendere soldi. Un’iniziativa proposta nei mesi di quarantena anche da Stampa Alternativa di Marcello Baraghini, che ha messo online tutta la collana dei Millelire da scaricare gratuitamente, o la Mondadori che ha messo a disposizione 38 mila titoli gratuiti. Anche a Varese c’è chi si è mosso in questa direzione: la Macchione Editore, società varesina, ha messo a disposizione di tutti due romanzi di autori varesini: La strada per nessun posto di Maurizio Luigi Lira e L’orto fascista di Ernesto Masina.