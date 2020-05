Vede la Polizia e si dà alla fuga, fermato poco dopo

Ha tentato la fuga dai controlli della Polizia, ma è stato preso poco dopo. Un ragazzo di 22 anni di Magnago (MI), incesurato, la scorsa notte, intorno alle 2 e 30, non si è fermato all’alt dei militari, cercando di darsi alla fuga. Fermato poco dopo è stato sottoposto al test alcolemico al quale è risultato positivo. È stato quindi deferito in stato di libertà per reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’influenza dell’alcol. Il fermo è avvenuto in Viale Borri a Castellanza.