Wizz Air annuncia una nuova base a Malpensa con 20 nuove rotte

La nuova base a Malpensa di Wizz Air è stata annunciata dal ceo e fondatore della compagnia József Váradi alla presenza dell’ad di Sea (aeroporti di Milano) Armando Brunini.

“Baseremo cinque aeromobili a Milano da luglio: venti nuove rotte raddoppiando quelle esistenti”. Nel 2019 la compagnia ha trasportato più di due milioni di passeggeri, con 21 rotte. Le nuove rotte sono London Luton, Porto, Lisbona, Gran Canaria, Siviglia, ma anche Pristina, Tallinn, Atene e Salonicco, Santorini, Marrakesh, in totale ora saranno 41

La compagnia aveva ridotto già a marzo il traffico su Malpensa ma ha assicurato che ha la massima solidità finanziaria: “Se anche il sistema si fermasse per 24 mesi, avremmo flusso finanziario. Non ci siamo mai fermati neanche in questi mesi”.

La compagnia low cost ha anche sottolineato l’intenzione di proseguire nel rinnovo della flotta, nonostante il periodo difficile (si è parlato di 22 nuovi aeromobili per i prossimi mesi).

Le nuove tratte Wizz Air a Malpensa