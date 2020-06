Altri temporali in arrivo: “È allerta rossa”

Il copione di domenica con temporali, frane, esondazioni e allagamenti potrebbe ripetersi anche nelle prossime ore. Lo prevede la Protezione Civile di Regione Lombardia che per le prossime ore ha emesso una nuova allerta meteo di codice rosso, il più alto possibile.

“L’area depressionaria in discesa sul sud della Francia favorirà nel corso della giornata di lunedì 8 intense precipitazioni a carattere convettivo e temporalesco -si legge nel bollettino del Centro Funzionale per il Monitoraggio dei Rischi Naturali- con la fase più intensa in attivazione dal pomeriggio, quando la componente più fredda della saccatura si estenderà progressivamente sui settori occidentali del nord Italia”.

In particolare tra tardo pomeriggio e sera “i settori lombardi occidentali di pianura, fascia pedemontana e prealpi saranno interessati da forti precipitazioni a carattere temporalesco, con possibili cumulate di pioggia localmente ancora abbondanti”.

In questo senso per la zona dei laghi e prealpina, quella più colpita domenica e con i terreni già intrisi d’acqua, il rischio maggiore è appunto per il dissesto idrogeologico. Proprio per questo scenario di rischio a partire dalle 15 scatterà l’allarme rosso. Sempre in questa fascia rimane arancione (medio) il rischio per i temporali forti e giallo (ordinario) per il rischio idraulico. Nella fascia più a sud del Varesotto, quella che rientra nel cosiddetto nodo idraulico di Milano, lo scenario è di un’allerta arancione per disseto idrogeologico, temporali forti e idraulico.

Temporali e rischi che ci accompagneranno anche martedì. “Per la giornata del 9 giugno le precipitazioni continueranno ad essere diffuse sulla Lombardia, coinvolgendo prevalentemente i settori alpini, prealpini e parte della fascia pedemontana occidentale nella prima parte della giornata tra notte e mattino, mentre nelle ore pomeridane e serali anche i settori di pianura saranno interessati da piogge e intensi rovesci. Le precipitazioni rivestiranno ovunque carattere temporalesco, con probabilità di temporali forti da media a alta”.