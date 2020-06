Il Borgosesia si affida al “varesino” Carlo Prelli

Dopo tanti anni da assistente per imparare il mestiere e cogliere i segreti dai più esperti, Carlo Prelli ha finalmente la grande opportunità alla guida di una prima squadra.

Il Borgosesia ha infatti deciso di puntare su di lui, affidandogli la formazione che militerà nel campionato di Serie D la prossima stagione.

Piemontese di nascita e di residenza, Prelli ha vestito la maglia del Varese nelle giovanili fino a esordire in prima squadra. La sua avventura in biancorosso è proseguita anche da allenatore, formandosi alla guida delle giovanili per sei stagioni.