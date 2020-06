Chiusure e fallimenti, il coronavirus ha dato solo la spallata finale

Per l’economia del territorio l’uscita dalla fase di emergenza sanitaria è stato come un brusco risveglio. Nell’ultimo mese hanno tenuto banco nelle cronache dei giornali le chiusure di esercizi pubblici, alcuni con una grande storia alle spalle, e i fallimenti di marchi importanti.

Bisogna però sottolineare che in quasi tutti i casi non è stata la crisi derivata dal coronavirus a causarne la chiusura. La pandemia ha dato solo la spallata finale a situazioni che erano in bilico da tempo. Nel caso della chiusura dello storico Caffè Zamberletti di corso Matteotti si potrebbe parlare di mancata successione imprenditoriale che è sempre un momento delicato e strategico per la continuità dell’azienda da preparare per tempo e con cura. Non è detto però che per realizzarlo ci siano sempre le condizioni ottimali all’interno del nucleo famigliare dell’imprenditore. E così la signora Angela Zamberletti, figlia del fondatore e seconda generazione in azienda, dopo 65 anni di lavoro ha deciso di andare in pensione.

Invece nel caso del negozio a insegna Upim, che da cinquant’anni accoglieva i clienti in viale Milano, si è trattato di un mancato rinnovo di locazione dello stabile per una migliore offerta. Il negozio, che fa parte del gruppo OVS, andava molto bene ed era tra i primi cinque in Italia per dimensioni. La chiusura definitiva è prevista per questa settimana.

Nel fallimento della catena di shopping low cost “Da Moreno srl“, dove tutto costa meno, la pandemia non c’entra proprio nulla. Il lockdown, anche in questo caso, potrebbe essere stato il colpo di grazia a una situazione di difficoltà nei pagamenti che si era manifestata ben prima dell’emergenza C0vid-19. L’istanza fatta da due fornitori e la successiva dichiarazione di fallimento dichiarata dal tribunale di Varese dunque altro non sono che l’epilogo di una situazione preesistente.

Infine c’è il fallimento della Parah srl di Gallarate, noto brand del settore abbigliamento fondato nel 1950 da Edda Paracchini e Giovanni Piazzalunga, che a sua volta aveva manifestato problemi economici ben prima dell’emergenza sanitaria, avendo nel 2019 chiesto di essere ammessa a una procedura di concordato preventivo.