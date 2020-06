In funivia o davanti alla tv: ecco cosa fare nel weekend

Il meteo continua a ritardare il sole di primavera ma non lasciamoci scoraggiare perché diverse sono le iniziative del weekend. Riapre la funivia di Laveno Mombello, una mostra al Museo Bodini di Gemonio e poi torna il calcio in Tv … ed è subito birretta.

METEO – Timido sole di primavera. Tempo variabile nel fine settimana. Le temperature saranno ancora sotto le medie stagionali tra nuvole e temporali – Leggi le previsioni

ARTE

GEMONIO – Il bisogno di ritrovarsi in una mostra al Bodini. Da Baj a Casorati, il Museo dopo la riapertura propone un’esposizione di opere della collezione permanente – Leggi l’articolo

VARESE – Ghiggini riapre con Urbanbrain. L’installazione del gruppo Urbansolid sarà aperta al pubblico da martedì 9 giugno e rientra nel programma degli eventi promossi da Varese Design Week – Leggi l’articolo

FOTOGRAFIA – “Donne del nostro Mondo”, gli scatti di Antonio Cereda in mostra al Museo Castiglioni. Da sabato 13 giugno sarà visitabile al museo etnografico nel parco di Villa Toeplitz la raccolta di foto da Africa, Asia, Oceania, America Latina” – Leggi l’articolo

EVENTI

INDUNO OLONA – Torna il Mercato della Terra del Piambello: sabato 13 giugno, dalle 9 alle 14, sarà nuovamente possibile fare la spesa tra le bancarelle dei produttori selezionati da Slow Food – Leggi l’articolo

VIDEOCONVEGNO – Sarà sulla pagina facebook del Pd varesino l’incontro pubblico organizzato per venerdì sera 12 giugno alle 20.45 su un tema di grande attualità: i trasporti pubblici e la mobilità a Varese dopo lo “tsunami” del Covid. Alla videoconferenza parteciperè un nutrito panel di esperti: tra gli altri Marco Piuri, Amministratore Delegato di Trenord, Salvatore Margiotta, sottosegretario ai Trasporti e alle infrastrutturee Angelo Colzani, Presidente Agenzia TPL Como Lecco Varese – Leggi l’articolo

CAMPO DEI FIORI – Dopo tre mesi di lockdown, finalmente è riaperto ai visitatori anche l’osservatorio astronomico di Campo dei Fiori, 7 giorni su 7. L’accesso alle visite guidate sarà però unicamente su prenotazione via mail – Per scoprire come fare, leggi l’articolo

SACRO MONTE – Una “passeggiata guidata” lungo il Viale delle Cappelle per ricominciare a frequentare il borgo, ogni domenica mattina del mese di giugno, a partire da questo weekend: il primo appuntamento, da prenotare, è per le 10 di domenica 14. Leggi l’articolo

FUORI PORTA

ZELO BUON PERSICO – Riapre il parco ittico Paradiso di Zelo Buon Persico. L’oasi naturale a pochi chilometri da Milano ritorna ad accogliere i visitatori nel rispetto delle regole sanitarie anti-Covid – Leggi l’articolo

FORMAZZA – Val Formazza, la Cascata del Toce è aperta. Con un salto d’acqua complessivo di 143 metri, è la più alta cascata d’Europa, ma è attiva solo per poche ore al giorno – Leggi l’articolo

ITINERARI – Alpe Devero, il Lago delle Streghe tra natura e acque smeraldo. Uno dei luoghi più amati delle Valli Ossolane. Il Lago delle Streghe è un itinerario adatto a tutti, anche alle famiglie con bambini – Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – Riapre la funivia di Laveno Mombello. L’impianto di risalita sarà aperto da giovedì 11 giugno e per tutta l’estate – Leggi l’articolo

VARESE – Via Francisca del Lucomagno, presentata la guida ufficiale del cammino. Edita da Terre di Mezzo, presenta otto tappe per percorrere 135 km dalla Svizzera a Pavia incontrando arte, storia e natura. Disponibile anche l’app – Leggi l’articolo

SPORT

CALCIO – La Coppa Italia fa ripartire il grande calcio con le dirette sulla Rai. Venerdì 12 si gioca Juve-Milan, sabato 13 c’è Napoli-Inter: niente pubblico allo stadio ma dirette in chiaro alle 21 perché i diritti sono della Rai. Niente supplementari: se necessario si batteranno subito i rigori – Leggi l’articolo

PODISMO

La Fulgor Run si trasforma in staffetta per disputare l’edizione 2020. Solo 25 partecipanti che si passeranno il testimone: sabato 13 giugno va in scena l’evento podistico di Cairate che avrà un risvolto benefico. Ci sarà una raccolta a favore del Fondo di Solidarietà creato dalla Parrocchi – Leggi l’articolo

MUSICA

GEMONIO – “A mano a mano”: pubblicato il nuovo album di Luca Pedroni e Niton

Comprende alcuni brani estratti dal concerto realizzato il 4 agosto all’interno del museo Bodini di Gemonio in occasione della mostra di Samuele Arcangioli – Leggi l’articolo