Timido sole di primavera. Tempo variabile nel fine settimana

La primavera si ancora desiderare e anche in questo fine settimana le temperature saranno sotto le medie stagionali. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino l’anticiclone che si espande oggi temporaneamente dal Mediterraneo fino alle Alpi, riporta il sole, ma nel fine settimana un minimo di pressione si sposterà dalla Francia all’Adriatico, attraversando il Nord Italia portando con sé nuvole e qualche temporale.

Venerdì sarà soleggiato all’Est con nuvolosità irregolare su Piemonte e Lombardia occidentale, in parziale dissoluzione in giornata. Quattro gocce sulle Prealpi oppure asciutto. Temperature massime in rialzo soprattutto all’Est.

Sabato abbastanza soleggiato con nuvole irregolari al mattino su Piemonte e Lombardia occidentale e nubi torreggianti dal pomeriggio che porteranno qualche rovescio o temporale fino a sera.

Domenica sarà in parte soleggiato con passaggi nuvolosi a tratti estesi. Qualche breve pioggia all’Est, oppure asciutto.

L’inizio della prossima settimana soleggiato su Piemonte e Lombardia occidentale. Nuvoloso invece all’Est con temporali pomeridiani e serali. Martedì 16 Giugno probabilmente ancora variabile con piogge o temporali.

[Foto di Luca Leone]