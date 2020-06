La Castellanzese inizia a muoversi e presenta la sua “galassia”

Sono giornate importanti in casa Castellanzese, che si appresta – pur non sapendo ancora le date della ripartenza – ad affrontare il secondo campionato di Serie D.

La società però non ha mai smesso di lavorare. Alla base del prossimo campionato c’è stata la conferma di mister Achille Mazzoleni. Per la squadra invece i primi movimenti sono stati in difesa: rinnovo per Xhulio Alushaj e arrivo in neroverde di un giovane-esperto come il classe 1994 Jacopo Concina, che ha giocato l’ultima stagione al Caravaggio.

Un altro arrivo al “Provasi” è quello del centrocampista classe 1999 Bryan Mecca: 22 e un gol lo scorso anno con il Milano City.

Ma il passo più importante il club sarà questa sera, quando verrà presentato il progetto “Galassia Neroverde”. «L’iniziativa – spiega il comunicato – è volta ad espandere territorialmente la crescita del nostro Settore Giovanile, garantendogli una sempre maggior qualità grazie a nuove sinergie con le società sportive limitrofe. Inoltre, con il suddetto progetto si intende dare ancor più risalto al brand Castellanzese».

L’estate è appena iniziata, ma la Castellanza neroverde ha intenzione di concedersi poche ferie e tanto lavoro per continuare a crescere e diventare sempre più uno dei poli calcistici di riferimento della provincia.