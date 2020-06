La Castellanzese conferma mister Mazzoleni

Conferma importante per la Usd Castellanzese 1921, la società che nell’estate 2019 ha centrato la promozione in Serie D diventando – al pari della Caronnese e dietro alla Pro Patria – la seconda realtà della provincia di Varese in termini di categoria.

Il club neroverde ha ufficializzato quest’oggi – martedì 2 giugno – la permanenza sulla propria panchina di Achille Mazzoleni, 50 anni, il tecnico di origini lecchesi che ha guidato la squadra nell’ultima stagione ottenendo una salvezza più che tranquilla da neopromossa.

La Castellanzese ha infatti raccolto 35 punti in 27 partite (9 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte) nel Girone B della Serie D, chiudendo il torneo, fermato in anticipo a causa dell’epidemia, all’undicesimo posto. Il club di via Cadorna ha quindi deciso di confermargli la propria fiducia e di rimettere Mazzoleni sulla panchina per il campionato 2020-21.