Le piscine comunali restano chiuse, per ora

Sono tre le piscine di proprietà di Palazzo Estense, due quelle coperte: la comunale di via Copelli, dietro ai Giardini e quella del Plaghiaccio. Entrambe, per motivi differenti, sono ancora chiuse, nonostante le riaperture della concorrenza privata, resa possibile dall’allentamento delle misure restrittive sugli impianti sportivi.

“Stiamo cercando di risolvere i problemi perché sarebbe veramente assurdo se la città rimanesse senza piscine, proprio nel periodo estivo” spiega l’assessore allo sport Dino De Simone.

Per quanto riguarda il Palaghiaccio, che gode di ampio spazio esterno sempre molto sfruttato in estate tra il prato e il campo da beach volley, gli uffici stanno lavorando in questi giorni per trovare una soluzione ai problemi tecnici che in questo momento non ne consentono l’immediata riapertura.

“I nostri figli sono cresciuti con le splendide persone che gestiscono il nuoto e la pallanuoto della Happy sport team e non vedono l’ora di riprendere le loro attività”, ci scrive una mamma in un messaggio firmato.

Diverso il discorso per la Piscina comunale di via Copelli, che non gode di un proprio spazio esterno per l’estivo. Qui ad essere in difficoltà è la società gestore, che teme di subire ulteriori perdite nell’aprire con i forti vincoli di sicurezza imposti dalle normative, soprattutto in termini di capienza. Vincoli che rischiano di non ripagare i costi di apertura a meno che non si prevedano aumenti del costo di ingresso. Eventualità quest’ultima che si preferirebbe comunque evitare.

Infine, sulle sponde del Lago, c’è la piscina del Lido Schiranna, affidata negli ultimi anni alla gestione della Canottieri di Varese. Qui la stagione potrebbe ripartire a giorni, in tempo per la stagione estiva – sole permettendo – con meno lettini e con tutti i dovuti accorgimenti di sicurezza necessari a evitare assembramenti.