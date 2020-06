Luino, Centrodestra chiede ancora tempo per il candidato

Ci sono i tempi delle ipotesi più o meno accreditate e autorevoli. Quelli delle chiacchiere su scenari futuri, e ancora i tempi dei giornali che si immaginano scadenze puntuali.

E poi ci sono i tempi della politica fatti di attese, dialoghi, confronti e, se il caso, di silenzi.

Proprio ciò che sta accadendo nella casa del Centrodestra lunense dove in seguito alla riunione varesina di ieri sera, mercoledì dove allo stesso tavolo si sono sedute Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega per cerare una sintesi sul nome del sindaco da proporre alla città per i prossimi cinque anni. Per ora la regola che vale risulta essere quella del «no comment».

Tradotto, «lasciateci ancora parlare e lavorare, che tra poco il nome salterà fuori».

L’unico elemento che filtra è una scadenza nuova, «ci vorrà almeno fino a sabato».