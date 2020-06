Martinelli: “La città è di tutti, non dell’assessore. Accetti le critiche”

Tornano le tensioni tra maggioranza e opposizione a Somma Lombardo. A pochi mesi dalle elezioni amministrative – la cui data più probabile è settembre – si riaccendono le discussioni sulla variante al pgt, punto conclusivo del mandato dell’amministrazione Bellaria.

Il terreno di scontro è un punto preciso del piano di governo del territorio contestato dall’opposizione, in particolare da Corrado Martinelli di Siamo Somma: la realizzazione di box o autorimesse e l’eventuale richiesta di autorizzazione ai vicini.

«Il nostro dissenso – ha dichiarato Martinelli – nei confronti delle scelte particolarmente restrittive presenti nella variante del Piano di Governo del Territorio, è il dissenso dei cittadini sommesi e dei tecnici del territorio, come per il Regolamento Edilizio».

«All’assessore Francesco Calò chiediamo una cosa semplice: oggi un sommese che vuole costruire un’autorimessa a confine la può fare liberamente oppure deve chiedere autorizzazione per iscritto al confinante? L’articolo 5 comma 4 della nuova variante al Pgt stabilisce che tutti i fabbricati devono stare a 5 metri dal confine o dal cambio di zona salvo convenzionamento con il vicino. Mentre in precedenza le autorimesse nel decimo del volume si potevano costruire a confine e senza l’assenso del confinante». Ma Calò, assessore all’urbanistica, aveva precisato pochi giorni fa che «il regolamento edilizio non parla delle distanze e delle autorizzazioni da chiedere al vicino».

Le critiche tuttavia non sono finite qui. Martinelli ha proseguito dicendo che «analizzando il regolamento edilizio ci sono una serie di imposizioni sulla libertà di iniziativa che riguardano i colori dei fabbricati (anche al di fuori del Centro Storico), l’altezza massima delle recinzioni tra fabbricati che è stata ridotta alla metà finora consentita , la tipologia delle stesse (meglio siepi che rete o muro), l’assenza di una vera ed approfondita partecipazione o condivisione con i cittadini, tecnici, associazioni se non a cose fatte sia con la variante al Pgt che il Regolamento Edilizio, norme sempre più complicate studiate da tecnici che non vivono il territorio e che fissano una serie di regole che poco centrano con il nostro territorio. Parliamo anche dei corridoi ecologici previsti nel PGT? Quando Somma Lombardo è la città più verde della Provincia? Nessuno vuole distruggere il verde, ci mancherebbe, ma serve contestualizzare ogni norma al territorio che ci circonda».

«Somma Lombardo non è dell’assessore»

Siamo Somma ha criticato anche l’atteggiamento di Calò: «Vorremmo farlo riflettere. Quando si rivestono ruoli amministrativi è lecito ricevere osservazioni e critiche. Chi amministra ha il dovere di spiegare, chiarire, intervenire e, perché no, anche di cambiare idea. La città è di tutti e non dell’assessore di turno. Soprattutto a mandato praticamente scaduto». «Per essere chiari ci troviamo,per l’ennesima volta, in forte contestazione con la maggioranza. Non ne condividiamo la logica impositiva e neppure le scelte fortemente ideologiche che continua a manifestare. La reazione, a nostro avviso scomposta, secondo noi, deriva da nervi scoperti che sono alla base delle giuste osservazioni a Pgt e Regolamento Edilizio (arrivate anche dai cittadini tramite loro legali) e che minano alla volontà più volte espressa di partecipazione e semplificazione tanto care alla maggioranza».