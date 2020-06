È morto Rolando Ferrari, fu sindaco a Ferrera di Varese

Aveva 78 anni Rolando Ferrari (foto) storico amministratore della Valcuvia, e da tempo era malato di cuore, malattia con cui ha convissuto e fino all’ultimo lottato.

È stato sindaco di Ferrera di Varese dal 1981 al 1995 e dagli anni 70 consigliere comunale.

Ha sempre mantenuto un legame affettivo con la comunità di Ferrera di Varese pur risiedendo da anni a nella vicina Cunardo.

«Ho iniziato il mio percorso amministrativo con lui», racconta il sindaco in carica Marina Salardi, «e lo ricorderò sempre come persona pacata e gentile. Era ancora partecipe alla vita del nostro paese pur non risiedendo più a Ferrera di Varese».