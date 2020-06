Una mozione per riportare le biciclette sui treni Trenord

Una decisione sbagliata, e perciò da rivedere.

Cosi considera il consigliere comunale di Progetto Concittadino Enzo Laforgia la decisione di Trenord di non ammettere più sui treni regionali le biciclette.

Per questo, Laforgia ha deciso di depositare una mozione per consentire il trasporto generalizzato delle biciclette su tutti i treni del servizio regionale Trenord.

«Il divieto ci sembra sbagliato e miope sia dal punto di vista dell’idea di mobilità sia dal punto di vista aziendale, è discriminatorio dal punto di vista sociale e non ci sembra sia idoneo né utile al fine di gestire i problemi post epidemia» spiega il documento firmato da Laforgia.

Mentre al contrario «Sono sempre di più coloro i quali utilizzano l’intermodalità per i propri spostamenti lavorativi e di svago; inoltre la bicicletta è un mezzo che di fatto impone la distanza di almeno un metro tra le persone e quindi sarebbe opportuno incentivarne l’uso proprio nel momento storico che stiamo vivendo e non continuare invece ad ostacolarlo. Infine, incentivare l’intermodalità negli spostamenti è funzionale ad un’idea di mobilità e di territorio sostenibile per il nostro futuro»

La mozione chiede all’Amministrazione comunale di «Impegnarsi a promuovere presso l’Azienda Trenord srl, presso la Regione Lombardia e in tutte le forme e presso tutte le sedi che riterrà opportune, ogni iniziativa finalizzata ad annullare il provvedimento che vieta in modo generalizzato il trasporto delle biciclette su tutti i treni del servizio regionale Trenord».