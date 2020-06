Raggiunta l’intesa sulle risorse aggiuntive per la dirigenza sanitaria

Le organizzazioni sindacali della Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del Servizio Sanitario Regionale hanno nella tarda serata di ieri, venerdì 12 giugno, raggiunto l’intesa sulle ulteriori risorse aggiuntive previste per l’emergenza COVID-19 dal Decreto Rilancio.

In questo modo tutti i dirigenti del Servizio Sanitario Regionale avranno la possibilità di percepire le quote previste dall’accordo di maggio al netto degli oneri contributivi e dell’IRAP, che inizialmente erano comprese nella quota.

«Nonostante l’esiguità del premio, che non ristora dell’impegno profuso e del rischio corso i medici, i sanitari, i veterinari e tutti gli altri dirigenti che hanno sorretto il servizio sanitario regionale durante la terribile pandemia, tutte le risorse disponibili vengono in questo modo rapidamente impegnate e messe in busta paga – spiegano i sindacati firmatari – Nel testo dell’accordo si ribadisce l’impegno a ulteriormente implementare le risorse facendo leva sul combinato disposto del Cura Italia e del Decreto Rilancio, quest’ultimo in fase di conversione in legge. Tali norme permetterebbero a Regione Lombardia di aumentare i premi sinora previsti con risorse proprie, fatti salvi approfondimenti tecnici e politici che entrambe le parti si sono impegnate a portare avanti nelle prossime settimane».

«Come parte sindacale siamo convinti di aver riconosciuto il merito e l’impegno di tutti i colleghi direttamente impegnati nella lotta al COVID-19 – conclude la nota – Ma siamo convinti che quanto occorso in Lombardia comporti un ulteriore sforzo delle istituzioni per conseguire il completamento del premio dovuto ai dirigenti».

La nota è firmata da:Stefano Magnone ANAAO-ASSOMED, Giuseppe Ricciardi e Pasquale Razionale CIMO Lombardia, Cristina Mascheroni AAROI-EMAC, Bruno Zecca FP CGIL Medici, Gian Carlo Battaglia FVM Federazione Veterinari e Medici, Stefano Bracelli FASSID, Danilo Mazzacane CISL Medici, Antonio Canino FESMED, Carlo Montaperto ANPO-ASCOTI-FIALS Medici, Paolo Campi UIL FPL Coordinamento Nazionale Delle Aree Contrattuali Medica, Veterinaria Sanitaria, Samuel Dal Gesso FEDIRETS sez. FEDIR