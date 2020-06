Sesto2030, si dimette il capogruppo Bertinelli

Cambio tra i banchi del consiglio comunale per il gruppo Sesto2030. Il capogruppo Fabio Bertinelli, ex candidato a sindaco della città, ha infatti consegnato oggi, giovedì 4 giugno, le proprie dimissioni da consigliere al sindaco Giovanni Buzzi.

Come previsto dal regolamento del consiglio comunale a subentrare a Bertinelli, dimessosi per motivi strettamente legati alla sfera lavorativa, sarà Simone Danzo, che lo scorso anno aveva ottenuto 42 preferenze.

«A Simone – dichiara Bertinelli, la cui ultima partecipazione all’assemblea comunale coinciderà con la prima diretta in streaming per il comune sestese – auguro di vivere un’esperienza positiva con la certezza che saprà rappresentare al meglio tutti i cittadini sestesi che hanno dato fiducia a Sesto2030. Ringrazio chi mi ha sostenuto, tutti i componenti di Sesto2030, il Sindaco, tutti i componenti del consiglio comunale, il segretario comunale, tutti i dipendenti e collaboratori del comune di Sesto Calende che mi hanno permesso di svolgere al meglio la carica che mi era stata affidata. Auguro a tutti un buon lavoro e soprattutto “buona saluta”».

«Accolgo con piacere il passaggio di testimone – afferma il futuro consigliere Simone Danzo -. Ringrazio Fabio per quanto fatto fino ad ora e per quanto farà in futuro. Anche se le vicissitudini personali gli impongono un cambio di priorità so di poter sempre contare sul suo supporto. Sono orgoglioso di iniziare questa avventura a fianco di Alessandra, siamo in completa sintonia su molti temi e guardo con fiducia ed ottimismo al lavoro che faremo assieme».

Il ruolo di capogruppo adesso spetterà ad Alessandra Malini che, insieme a tutto il comitato sestese, ringrazia Bertinelli: «È soprattutto grazie a lui e alla sua disponibilità che stiamo facendo questa esperienza. Si è esposto in prima persona mettendoci la faccia e non risparmiando energie per migliorare le cose. Siamo certi che continueremo a godere del suo supporto e del suo aiuto, Gli facciamo i più grandi auguri e continuiamo nel lavoro portato avanti anche da lui».