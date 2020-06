Storie, disegni e canzoni: promossa la didattica digitale alla Carducci

Alla media Carducci di Gavirate nel periodo della didattica a distanza i ragazzi nelle varie classi sono stati impegnati a scrivere, raccontare, disegnare e cantare anche da casa.

Nella 2A la prof.ssa Elena Ratti ha voluto raccogliere quello che é stato scritto dai suoi alunni in un libretto intitolato Racconti d’istanti: «Ho pensato di creare un piccolo laboratorio di scrittura creativa – spiega la prof.ssa – un alunno iniziava un capitolo e poi lo lasciava da continuare ad un compagno. Cosi sono nate tre storie intitolate Sogni e realtà al tempo del coronavirus, Imprigionati a Canossa e Aiuto ho I superpoteri!

Nel libretto ci sono anche le poesie e le riflessioni che hanno scritto partecipando al concorso artistico-letterario Guardo furoi dalla finestra e….».

La prof.ssa di arte e immagine Cristina Monari si dichiara entusiasta «I disegni sono veramente belli e mi hanno colpito la fantasia e l’ impegno dei ragazzi di tutte le seconde. A settembre poi organizzeremo una premiazione ufficiale».

Continua la prof.ssa Ratti « durante la DaD io e il mio collega don Giuseppe Cadonà abbiamo organizzato un collegamento per continuare il lavoro sulla Divina Commedia iniziato nel primo quadrimestre. Quando siamo arrivati a spiegare il Paradiso e “all’ amor che move il sole e le altre stelle” abbiamo pensato

che era veramente importante lasciare traccia e testimonianza del viaggio che avevano fatto i ragazzi in un periodo cosi strano e difficile. Andare al fondo di sé e far emergere tutte le domande e il nostro vissuto é un’esperienza che aiuta a crescere. In questo Dante ci é stato maestro. Cosi l’abbiamo stampato e consegnato a loro davanti alla scuola dandoci appuntamento a settembre».

Per la fine dell’anno anche la prof.ssa di musica Margherita Gianola ha preparato una sorpresa agli alunni: ha realizzato il montaggio di un video con le immagini dei ragazzi che da soli e insieme cantano sulle note de Il coraggio di essere umani di Mengoni. « I ragazzi – spiega la docente – mi hanno inviato i loro video e le loro riflessioni e sono rimasta colpita dalla loro profondità e dal loro impegno».

Cosi la scuola ha deciso di inviare il video al Miur come elaborato significativo della scuola per la promozione della cittadinanza attiva in vista dell’inaugurazione del prossimo anno scolastico.

Conclude il dirigente David Arioli:«anche in un periodo cosi difficile e faticoso, I ragazzi e le famiglie hanno saputo reagire e insieme ai loro insegnanti non perdere l’occasione di imparare e crescere. La bellezza che I ragazzi hanno saputo esprimere nei disegni, nelle poesie e nel canto può veramente rendere il

mondo più bello e umano».